Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)

08:09, 6 декабря 2018
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Температура в стране +1°...+2°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 декабря, в Украине похолодает, местами пройдет снег.

На Украину надвигается похолодание: появился свежий прогноз погоды

Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдет снег, температура до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура до +2°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +1°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +1°. В центре практически без осадков, температура до +1°.

Прогноз на 6 декабря / УНИАН
Прогноз на 6 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 декабря — Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#похолодание
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