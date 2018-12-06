Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)

Температура в стране +1°...+2°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 декабря, в Украине похолодает, местами пройдет снег.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдет снег, температура до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура до +2°.

На западе Украины без осадков. Температура до +1°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +1°. В центре практически без осадков, температура до +1°.

Прогноз на 6 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 декабря — Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает.

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