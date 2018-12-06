Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдет снег (карта)
Температура в стране +1°...+2°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 декабря, в Украине похолодает, местами пройдет снег.
На Украину надвигается похолодание: появился свежий прогноз погоды
Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдет снег, температура до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура до +2°.
На западе Украины без осадков. Температура до +1°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +1°. В центре практически без осадков, температура до +1°.
Согласно народному прогнозу, 6 декабря — Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -9°
- Днепр0°... -3°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир0°... -8°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск+1°... -7°
- Киев0°... -7°
- Кировоград+1°... -5°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+1°... -4°
- Львов+1°... -4°
- Николаев+2°... -5°
- Одесса+1°... -6°
- Полтава+1°... -5°
- Ровно0°... -5°
- Симферополь+1°... -1°
- Сумы+1°... -5°
- Тернополь0°... -6°
- Харьков0°... -3°
- Херсон+2°... -4°
- Хмельницкий-1°... -12°
- Черкассы+1°... -5°
- Чернигов+1°... -6°
- Черновцы0°... -11°
Виргиния, США
- 1 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:-2 °
Влажность:60 %
Давление:759 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:14
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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