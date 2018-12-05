В Украине завтра похолодает, на западе ночью температура до -13° (видеопрогноз)

16:30, 5 декабря 2018
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Осадки ожидаются в восточных областях.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 декабря, в Украине похолодает, на востоке пройдет снег.

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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -4°, днем до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура ночью до -7°, днем до +2°. 

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -13°, днем до +1°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -3°, днем до +1°. В центре практически без осадков, температура ночью до -10°, днем до +1°.

Согласно народному прогнозу, 6 декабря — Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает.

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Теги: #погода#похолодание
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