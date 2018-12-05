В Украине завтра похолодает, на западе ночью температура до -13° (видеопрогноз)
Осадки ожидаются в восточных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 декабря, в Украине похолодает, на востоке пройдет снег.
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Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке пройдет снег, температура ночью до -4°, днем до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура ночью до -7°, днем до +2°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -13°, днем до +1°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -3°, днем до +1°. В центре практически без осадков, температура ночью до -10°, днем до +1°.
Согласно народному прогнозу, 6 декабря — Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 6 декабря
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Погода в Украине
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- Донецк+1°... -2°
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- Полтава0°... -2°
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- Симферополь+4°... -1°
- Сумы0°... -3°
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- Черкассы0°... -2°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+2°... -3°
Виргиния, США
- 1 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:-2 °
Влажность:63 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:25 %
Восход:07:13
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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