Землетрясение в Новой Каледонии привело к цунами (видео)
На острове Иль-де-Пен высота волн достигала 2 м.
У берегов Новой Каледонии 5 декабря произошли землетрясения магнитудой 6,0, 7,5 и 6,6.
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Кроме того, были зафиксированы более 10 повторных толчков магнитудой 4,8-5,9. На островах Луайоте, Иль-де-Пен, восточном побережье острова Новая Каледония, в Вануату и на Фиджи объявлялось предупреждение о цунами, передает Stormnews со ссылкой на Nouvelle Calédonie la 1ère.
Отмечается, что на острове Иль-де-Пен высота волн достигала 2 м, на острове Маре — 0,9 м, на острове Лифу — 0,5 м. Население прибрежных районов было эвакуировано на возвышенности.
Ранее сообщалось, что эпицентр землетрясения магнитудой 7,5 располагался в 168 км на юго-восток от населенного пункта Тадине.
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