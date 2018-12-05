На высокогорьях Карпат сохраняется лавинная опасность
В Ивано-Франковской области лавинная опасность достигает 2 уровня.
В течение 5-6 декабря, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется лавинная опасность.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"5-6 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), а на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается незначительная лавинная опасность (1 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 декабря во Львовской области ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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