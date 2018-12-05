На Украину надвигается похолодание: появился свежий прогноз погоды
В четверг, 7 декабря, морозы в Украине усилятся.
В четверг, 6 декабря, в Украине осадки прекратятся, а температура воздуха снизится.
Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Во Львовской области объявили штормовое предупреждение на 5 декабря
"А вот завтра днем осадки прекратятся, температура воздуха понизится. Лишь в восточных областях 6 декабря еще будет выпадать мокрый снег с дождем.
Ночью в Украине 0-5 мороза, днем от 3 мороза до 1 тепла.
В восточных областях ночью и днем около нуля, в южной части до +1...+5 градусов", - пишет она.
По словам Диденко, в Киеве ближайшей ночью ожидается мокрый снег, завтра днем - без осадков. Температура воздуха в столице составит ночью и днем 0...-2 градуса мороза, а завтра к вечеру похолодает до -3...-5 градусов.
В четверг, 7 декабря, морозы в Украине усилятся.
Напомним, в Киеве оголсили штормовое предупреждение на 5 декабря, ожидаются мокрый снег и сильный ветер.
Погода в Украине
- Винница+2°... -2°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк+1°... -2°
- Житомир+3°... -3°
- Запорожье+2°... -2°
- Ивано-Франковск+3°... -3°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград0°... -1°
- Луганск+1°... -1°
- Луцк+3°... -3°
- Львов+2°... -3°
- Николаев+1°... -1°
- Одесса+2°... -2°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+1°... -4°
- Симферополь+3°... -1°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь+2°... -3°
- Харьков0°... -2°
- Херсон+1°... -1°
- Хмельницкий+2°... -4°
- Черкассы0°... -2°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+4°... -3°