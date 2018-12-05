Во Львовской области объявили штормовое предупреждение на 5 декабря
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
В среду, 5 декабря, во Львовской области ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до +1°
Об этом предупреждает Львовский областной центр по гидрометеорологии Украины.
"5 декабря на дорогах гололедица. Местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/сек, налипание мокрого снега, гололед", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 5 декабря, в Украине местами пройдут дожди и снегопады, на юге днем до +4°.
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