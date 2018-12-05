Во Львовской области объявили штормовое предупреждение на 5 декабря

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

На дорогах Львовской области - гололедица / Фото УНИАН

В среду, 5 декабря, во Львовской области ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до +1°

Об этом предупреждает Львовский областной центр по гидрометеорологии Украины.

"5 декабря на дорогах гололедица. Местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/сек, налипание мокрого снега, гололед", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 5 декабря, в Украине местами пройдут дожди и снегопады, на юге днем до +4°.