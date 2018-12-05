Жителей Киева предупреждают о мокром снеге и гололедице
Сегодня в Киеве ожидаются дождь и мокрый снег.
В среду, 5 декабря, на дорогах Киева местами ожидается гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до +1°
Сегодня в Киеве ожидаются дождь и мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек. Температура – 1-3° тепла.
В КГГА призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.
Советы водителям:
• придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
• при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
• не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
• в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Советы пешеходам:
• ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;
• не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
• при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
• если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле, попробуйте перекатиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу;
• будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
• когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
• обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.
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