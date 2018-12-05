У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение, объявлено предупреждение о цунами
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В среду, 5 декабря, у берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,5.
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 168 км на юго-восток от населенного пункта Тадине. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об опасности волн цунами на побережьях, расположенных в пределах 1000 км от эпицентра землетрясения.
Напомним, 30 ноября в американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 7,0.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+2°... -3°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк+1°... -1°
- Житомир+2°... -3°
- Запорожье+2°... -2°
- Ивано-Франковск+3°... -4°
- Киев+1°... -2°
- Кировоград0°... -1°
- Луганск+1°... -1°
- Луцк+3°... -4°
- Львов+2°... -3°
- Николаев+1°... 0°
- Одесса+2°... -2°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+2°... -4°
- Симферополь+5°... -1°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь+2°... -3°
- Харьков+1°... -2°
- Херсон+1°... -1°
- Хмельницкий+2°... -4°
- Черкассы0°... -1°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+3°... -3°
Виргиния, США
- 2 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:-2 °
Влажность:62 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:25 %
Восход:07:13
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей