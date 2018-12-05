У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение, объявлено предупреждение о цунами

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 5 декабря, у берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,5.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 168 км на юго-восток от населенного пункта Тадине. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об опасности волн цунами на побережьях, расположенных в пределах 1000 км от эпицентра землетрясения.

Напомним, 30 ноября в американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 7,0.