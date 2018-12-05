У берегов Новой Каледонии произошло мощное землетрясение, объявлено предупреждение о цунами

09:30, 5 декабря 2018
168
0

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 5 декабря, у берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,5.

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 168 км на юго-восток от населенного пункта Тадине. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об опасности волн цунами на побережьях, расположенных в пределах 1000 км от эпицентра землетрясения.

Напомним, 30 ноября в американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 7,0.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение#цунами
Читайте также
В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до +1° В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до +1°
Синоптики предупреждают о лавинной опасности в горах Ивано-Франковской области Синоптики предупреждают о лавинной опасности в горах Ивано-Франковской области
Мокрый снег, дождь, гололедица и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Мокрый снег, дождь, гололедица и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
В Исландии намело метр снега (фото, видео) В Исландии намело метр снега (фото, видео)
Синоптики дали прогноз погоды на всю зиму в Украине Синоптики дали прогноз погоды на всю зиму в Украине
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +2° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +2°
В Украине сегодня потеплеет, местами пройдут дожди и снег (карта) В Украине сегодня потеплеет, местами пройдут дожди и снег (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
- 2 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
62 %
755 мм
3.1 м/с
25 %
Лента новостей