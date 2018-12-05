В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, температура до +1°
Осадки в столице ожидаются в течение всего дня.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 5 декабря, в Киеве пройдет снег с дождем, температура днем до +1°.
Синоптики дали прогноз погоды на всю зиму в Украине
Погода в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер южный и северо-западный, до 5,5 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:39, а зайдет в 15:55.
Как сообщал УНИАН, 5 декабря в Украине местами пройдут дожди и снегопады, на юге днем до +4°.
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Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:-1 °
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Давление:755 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:25 %
Восход:07:13
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Видимость:16 км
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