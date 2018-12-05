Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди и снегопады (карта)
На юге температура до +4°.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 декабря в Украине местами пройдут дожди и снегопады, на юге днем до +4°.
Синоптики дали прогноз погоды на всю зиму в Украине
Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура днем до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура до +4°.
На западе Украины местами пройдет снег. Температура до +2°.
В северных областях снегопады. Температура до +1°. В центре местами пройдут дожди и снег, температура до +1°.
Согласно народному прогнозу, 5 декабря — Прокопия. Прокоп по снегу ступает — дорогу копает. Пришел Прокоп — разрыл сугроб. Прокоп дорожку прокопал, а Екатерина (7 декабря) закатала. В этот день заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы — к холодной зиме.
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Погода в Украине
- Винница+2°... -3°
- Днепр+2°... -1°
- Донецк+2°... -1°
- Житомир+2°... -3°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+3°... -4°
- Киев+1°... -2°
- Кировоград0°... -2°
- Луганск+2°... -1°
- Луцк+3°... -3°
- Львов+2°... -3°
- Николаев+1°... 0°
- Одесса+2°... 0°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+2°... -4°
- Симферополь+5°... -1°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь+2°... -3°
- Харьков+1°... -1°
- Херсон+1°... -1°
- Хмельницкий+2°... -3°
- Черкассы0°... -1°
- Чернигов+1°... -2°
- Черновцы+2°... -3°