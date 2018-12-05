Погода на сегодня: в Украине местами пройдут дожди и снегопады (карта)

На юге температура до +4°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 5 декабря в Украине местами пройдут дожди и снегопады, на юге днем до +4°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура днем до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура до +4°.

На западе Украины местами пройдет снег. Температура до +2°.

В северных областях снегопады. Температура до +1°. В центре местами пройдут дожди и снег, температура до +1°.

Прогноз на 5 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 5 декабря — Прокопия. Прокоп по снегу ступает — дорогу копает. Пришел Прокоп — разрыл сугроб. Прокоп дорожку прокопал, а Екатерина (7 декабря) закатала. В этот день заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы — к холодной зиме.

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