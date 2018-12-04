В Киеве завтра пройдет снег с дождем, температура до +1°
Вечером в столице до 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 5 декабря, в Киеве пройдет снег с дождем, температура днем до +1°.
Мокрый снег, дождь, гололедица и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер южный и северо-западный, до 5,5 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:39, а зайдет в 15:55.
Как сообщал УНИАН, 5 декабря в Украине местами пройдут дожди и снегопады, на юге днем до +4°.
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- Винница+3°... 0°
- Днепр+2°... -2°
- Донецк0°... -2°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+4°... 0°
- Киев+4°... 0°
- Кировоград+2°... -2°
- Луганск-1°... -2°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+7°... -1°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+4°... -1°
- Симферополь+9°... +2°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+1°... -1°
- Харьков-1°... -3°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий0°... -2°
- Черкассы+3°... -2°
- Чернигов+3°... -1°
- Черновцы-1°... -2°
Виргиния, США
+ 6 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+4 °
Влажность:63 %
Давление:750 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:12
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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