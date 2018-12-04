В Украине завтра местами пройдут дожди и снегопады, на юге днем до +4° (видеопрогноз)
Осадки ожидаются преимущественно на севере и в центре страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 декабря в Украине местами пройдут дожди и снегопады, на юге днем до +4°.
Мокрый снег, дождь, гололедица и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Прогноз погоды на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до -2°, днем до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура ночью до -2°, днем до +4°.
На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -5°, днем до +2°.
В северных областях снегопады. Температура ночью до -3°, днем до +1°. В центре местами пройдут дожди и снег, температура ночью до -4°, днем до +1°.
Согласно народному прогнозу, 5 декабря — Прокопия. Прокоп по снегу ступает — дорогу копает. Пришел Прокоп — разрыл сугроб. Прокоп дорожку прокопал, а Екатерина (7 декабря) закатала. В этот день заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы — к холодной зиме.
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Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр+2°... -2°
- Донецк0°... -2°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+4°... 0°
- Киев+4°... 0°
- Кировоград+2°... -2°
- Луганск-1°... -2°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+7°... -1°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+4°... -1°
- Симферополь+9°... +2°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+1°... -1°
- Харьков-1°... -3°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий0°... -2°
- Черкассы+3°... -2°
- Чернигов+3°... -1°
- Черновцы-1°... -2°