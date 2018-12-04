В Украине завтра местами пройдут дожди и снегопады, на юге днем до +4° (видеопрогноз)

16:30, 4 декабря 2018
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Осадки ожидаются преимущественно на севере и в центре страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 5 декабря в Украине местами пройдут дожди и снегопады, на юге днем до +4°. 

Мокрый снег, дождь, гололедица и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Прогноз погоды на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до -2°, днем до +1°. Жителям южных регионов синоптики обещают пасмурную погоду. Температура ночью до -2°, днем до +4°. 

На западе Украины местами пройдет снег. Температура ночью до -5°, днем до +2°.

В северных областях снегопады. Температура ночью до -3°, днем до +1°. В центре местами пройдут дожди и снег, температура ночью до -4°, днем до +1°.

Согласно народному прогнозу, 5 декабря — Прокопия. Прокоп по снегу ступает — дорогу копает. Пришел Прокоп — разрыл сугроб. Прокоп дорожку прокопал, а Екатерина (7 декабря) закатала. В этот день заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы — к холодной зиме.

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Теги: #снег#погода#дождь
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