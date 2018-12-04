Из-за сильного снегопада более 5 тысяч человек застряли в аэропорту на северо-западе Китая
Из-за непогоды были отменены 99 рейсов.
Более 5000 пассажиров застряли в международном аэропорту Дивопу города Урумчи на северо-западе Китая.
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Из-за непогоды были отменены 99 прибывающих и убывающих рейсов, а также был задержан 31 убывающий рейс, в результате чего более 5000 пассажиров застряли в аэропорту, передает Синьхуа со ссылкой на администрацию аэропорта.
Отмечается, что пять рейсов приземлились в других аэропортах, еще один рейс вернулся. Местные власти призвали пассажиров скорректировать расписание своих поездок.
Напомним, на севере Исландии за последние несколько дней намело метровые сугробы, хотя еще недавно температура здесь достигала +12°.
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