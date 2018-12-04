Синоптики предупреждают о лавинной опасности в горах Ивано-Франковской области

Лавинная опасность сохранится в течение 4-5 декабря.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В течение 4-5 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность второго уровня.

Читайте также В Украине сегодня потеплеет, местами пройдут дожди и снег (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"4-5 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.

Ранее появился прогноз погоды в Украине на всю зиму. Зима 2018-2019 в Украине будет "нестандартной", ожидается много теплых дней. Похолодание придет только в конце декабря.