Синоптики предупреждают о лавинной опасности в горах Ивано-Франковской области
Лавинная опасность сохранится в течение 4-5 декабря.
В течение 4-5 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность второго уровня.
В Украине сегодня потеплеет, местами пройдут дожди и снег (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"4-5 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.
Ранее появился прогноз погоды в Украине на всю зиму. Зима 2018-2019 в Украине будет "нестандартной", ожидается много теплых дней. Похолодание придет только в конце декабря.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр+2°... -2°
- Донецк0°... -2°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+4°... 0°
- Киев+4°... 0°
- Кировоград+2°... -2°
- Луганск-1°... -2°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+7°... -1°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+4°... -1°
- Симферополь+9°... +2°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+1°... -1°
- Харьков-1°... -3°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий0°... -2°
- Черкассы+3°... -2°
- Чернигов+3°... -1°
- Черновцы-1°... -2°
Виргиния, США
+ 6 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+4 °
Влажность:63 %
Давление:750 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:12
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей