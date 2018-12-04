Синоптики предупреждают о лавинной опасности в горах Ивано-Франковской области

14:31, 4 декабря 2018
16
0

Лавинная опасность сохранится в течение 4-5 декабря.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В течение 4-5 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность второго уровня.

В Украине сегодня потеплеет, местами пройдут дожди и снег (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"4-5 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.

Ранее появился прогноз погоды в Украине на всю зиму. Зима 2018-2019 в Украине будет "нестандартной", ожидается много теплых дней. Похолодание придет только в конце декабря.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#лавина
Читайте также
Из-за сильного снегопада более 5 тысяч человек застряли в аэропорту на северо-западе Китая Из-за сильного снегопада более 5 тысяч человек застряли в аэропорту на северо-западе Китая
Мокрый снег, дождь, гололедица и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Мокрый снег, дождь, гололедица и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
В Исландии намело метр снега (фото, видео) В Исландии намело метр снега (фото, видео)
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +2° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +2°
Погода на завтра: в Украине потеплеет, на западе пройдут дожди и снег (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине потеплеет, на западе пройдут дожди и снег (видеопрогноз)
В горах Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность В горах Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность
Ноябрь-2018 в Киеве был самым холодным в XXI веке Ноябрь-2018 в Киеве был самым холодным в XXI веке

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 6 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
63 %
750 мм
5.4 м/с
2 %
Лента новостей