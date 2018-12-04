Мокрый снег, дождь, гололедица и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

13:00, 4 декабря 2018
157
0

Завтра Украину охватит непогода.

Завтра в Украине ожидается мокрый снег / УНИАН
Завтра в Украине ожидается мокрый снег / УНИАН

В среду, 5 декабря, из-за влияния атмосферного фронта в Украине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Завтра в Украине налипание мокрого снега, гололед, гололедица, туман, морось, магнитные бури и штормовой ветер. Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В Украине сегодня потеплеет, местами пройдут дожди и снег (карта)

"5-го декабря, в среду, в Украине будет все.

Мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, туман, морось, магнитные бури, штормовой ветер и даже сосульки ", - пишет она.

По словам Диденко, осадки в виде дождя и мокрого снега завтра будут выпадать местами. Температура воздуха ближайшей ночью от 3 тепла до 4 мороза, завтра днем около нуля, на юге до +5 градусов, на востоке до -3 градусов.

В Киев завтра атмосферный фронт принесет мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедицу. Оттепель обусловит образование сосулек. Температура воздуха в столице будет колебаться около нуля.

Напомним, зима 2018-2019 в Украине будет "нестандартной", ожидается много теплых дней. Похолодание придет только в конце декабря.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Мокрый снег, дождь, гололедица и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Мокрый снег, дождь, гололедица и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Синоптики дали прогноз погоды на всю зиму в Украине Синоптики дали прогноз погоды на всю зиму в Украине
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +2° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +2°
В Киеве завтра потеплеет, днем температура до +2° В Киеве завтра потеплеет, днем температура до +2°
В горах Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность В горах Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность
Ноябрь-2018 в Киеве был самым холодным в XXI веке Ноябрь-2018 в Киеве был самым холодным в XXI веке
Погода на неделю: в Украине оттепели будут сменяться похолоданием (карта) Погода на неделю: в Украине оттепели будут сменяться похолоданием (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 4 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
63 %
753 мм
5.4 м/с
2 %
Лента новостей