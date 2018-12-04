Мокрый снег, дождь, гололедица и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Завтра Украину охватит непогода.
В среду, 5 декабря, из-за влияния атмосферного фронта в Украине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Завтра в Украине налипание мокрого снега, гололед, гололедица, туман, морось, магнитные бури и штормовой ветер. Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.
В Украине сегодня потеплеет, местами пройдут дожди и снег (карта)
"5-го декабря, в среду, в Украине будет все.
Мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, туман, морось, магнитные бури, штормовой ветер и даже сосульки ", - пишет она.
По словам Диденко, осадки в виде дождя и мокрого снега завтра будут выпадать местами. Температура воздуха ближайшей ночью от 3 тепла до 4 мороза, завтра днем около нуля, на юге до +5 градусов, на востоке до -3 градусов.
В Киев завтра атмосферный фронт принесет мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедицу. Оттепель обусловит образование сосулек. Температура воздуха в столице будет колебаться около нуля.
Напомним, зима 2018-2019 в Украине будет "нестандартной", ожидается много теплых дней. Похолодание придет только в конце декабря.
Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр+2°... -2°
- Донецк0°... -2°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+2°... -2°
- Ивано-Франковск+4°... 0°
- Киев+4°... 0°
- Кировоград+2°... -2°
- Луганск-1°... -2°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+7°... -1°
- Николаев+4°... -1°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+8°... +2°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+1°... -1°
- Харьков-1°... -3°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий0°... -2°
- Черкассы+3°... -2°
- Чернигов+3°... -1°
- Черновцы-1°... -3°