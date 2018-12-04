Мокрый снег, дождь, гололедица и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Завтра Украину охватит непогода.

Завтра в Украине ожидается мокрый снег / УНИАН

В среду, 5 декабря, из-за влияния атмосферного фронта в Украине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Завтра в Украине налипание мокрого снега, гололед, гололедица, туман, морось, магнитные бури и штормовой ветер. Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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"5-го декабря, в среду, в Украине будет все.

Мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедица, туман, морось, магнитные бури, штормовой ветер и даже сосульки ", - пишет она.

По словам Диденко, осадки в виде дождя и мокрого снега завтра будут выпадать местами. Температура воздуха ближайшей ночью от 3 тепла до 4 мороза, завтра днем около нуля, на юге до +5 градусов, на востоке до -3 градусов.

В Киев завтра атмосферный фронт принесет мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, гололедицу. Оттепель обусловит образование сосулек. Температура воздуха в столице будет колебаться около нуля.

Напомним, зима 2018-2019 в Украине будет "нестандартной", ожидается много теплых дней. Похолодание придет только в конце декабря.