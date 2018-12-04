В Исландии намело метр снега (фото, видео)
Ожидается, что сегодня в стране похолодает до -18°.
На севере Исландии за последние несколько дней намело метровые сугробы, хотя еще недавно температура здесь достигала +12°.
Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает
Сейчас в регионе сильно похолодало: 4 декабря ожидается до -18°, передает Stormnews со ссылкой на телекомпанию RÚV.
На юго-западе страны, где расположен Рейкьявик, похолодало до -7°, но снег в этом регионе отсутствует.
Good morning from snowland! #Iceland#Akureyri#weather#FridayMotivationpic.twitter.com/rGlBtws8QC— Ragga (@Ragga0) 30 ноября 2018 г.
Видео: youtube.com/Ragga Magnusdottir
Напомним, в Карпатах 27 ноября местами намело до 1 метра снега.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+2°... -1°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк+1°... -2°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+2°... -2°
- Ивано-Франковск+3°... 0°
- Киев+2°... -1°
- Кировоград+2°... -4°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+7°... -1°
- Николаев+5°... -2°
- Одесса+8°... -3°
- Полтава0°... -3°
- Ровно+4°... -2°
- Симферополь+8°... +2°
- Сумы0°... -4°
- Тернополь+1°... -1°
- Харьков-1°... -3°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий0°... -2°
- Черкассы+2°... -3°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы-1°... -3°
Виргиния, США
+ 4 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:0 °
Влажность:64 %
Давление:752 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:12
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей