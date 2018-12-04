В Исландии намело метр снега (фото, видео)

Ожидается, что сегодня в стране похолодает до -18°.

Север Исландии замело снегом / www.facebook.com/vikingheliskiing

На севере Исландии за последние несколько дней намело метровые сугробы, хотя еще недавно температура здесь достигала +12°.

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Сейчас в регионе сильно похолодало: 4 декабря ожидается до -18°, передает Stormnews со ссылкой на телекомпанию RÚV.

На юго-западе страны, где расположен Рейкьявик, похолодало до -7°, но снег в этом регионе отсутствует.

Видео: youtube.com/Ragga Magnusdottir

Напомним, в Карпатах 27 ноября местами намело до 1 метра снега.