Синоптики дали прогноз погоды на всю зиму в Украине

Ожидается, что самые сильные морозы ударят 7-10 февраля - до -30 градусов.

Декабрь в Украине будет теплым / фото УНИАН

Зима 2018-2019 в Украине будет "нестандартной", ожидается много теплых дней. Похолодание придет только в конце декабря.

Снег в Украине ожидается 28-29 декабря. Такой прогноз погоды в Украине на зиму сделал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Сегодня".

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"В этом году зима нестандартная, много дней будет держаться плюсовая температура, причем в декабре ожидается четыре короткие оттепели и четыре таких же коротких морозных периода. И только в конце месяца начнется постепенное снижение температуры. 28-29 декабря начнет холодать и пойдет хороший снег, которого в среднем по Украине выпадет за два дня около 10 сантиметров", - рассказал Горбань.

По словам синоптика, такие же погодные "качели" ожидаются перед Рождеством и Старым Новым годом. И лишь после этого начнется настоящая зима - с трескучими морозами и снегопадами. Ожидается, что снег с перерывами будет идти до 10-12 февраля, выпадет в среднем более 50 см снега.

Морозы усилятся перед Крещением (19 января), а пик холодов - до минус 30 ночью -придется на 7-10 февраля, затем наступит потепление. В феврале еще может выпасть до 30 см снега. И даже перед 8 Марта около 6-10 см. Закончится зима ближе к апрелю.

В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух говорит, что нынешняя зима ожидается на 1-2 градуса теплее, чем в прошлом году, а январь, как и декабрь, порадует отсутствием сильных морозов и средней температурой на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Напомним, по прогнозу Украинского гидрометцентра, средняя температура воздуха декабря-2018 в Украине будет выше средних многолетних значений.