Украинцев предупреждают о тумане и гололедице

09:39, 4 декабря 2018
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Видимость до 200-500 м.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 4 декабря, почти во всех регионах Украины ожидается туман и гололедица на дорогах.

В Украине сегодня потеплеет, местами пройдут дожди и снег (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Утром в Украине, кроме крайнего запада, туман, видимость 200-500 м, местами гололедица, на Левобережье сложные отложения гололеда и изморози; на дорогах страны местами гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, новая неделя в Украине началась с оттепели, однако через несколько дней вновь ожидается похолодание.

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Теги: #погода#туман#гололедица
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