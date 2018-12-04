Украинцев предупреждают о тумане и гололедице
Видимость до 200-500 м.
Во вторник, 4 декабря, почти во всех регионах Украины ожидается туман и гололедица на дорогах.
В Украине сегодня потеплеет, местами пройдут дожди и снег (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"Утром в Украине, кроме крайнего запада, туман, видимость 200-500 м, местами гололедица, на Левобережье сложные отложения гололеда и изморози; на дорогах страны местами гололедица", - говорится в сообщении.
Напомним, новая неделя в Украине началась с оттепели, однако через несколько дней вновь ожидается похолодание.
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