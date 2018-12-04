Сегодня в Киеве без осадков, температура до +2°

08:30, 4 декабря 2018
9
0

В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 декабря в Киеве без осадков, температура днем до +2°.

Ноябрь-2018 в Киеве был самым холодным в XXI веке

Погода в Киеве. Температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер восточный, до 4,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:38, а зайдет в 15:56.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 декабря, в Украине потеплеет, на западе пройдут дожди и снегопады.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Сегодня в Киеве без осадков, температура до +2° Сегодня в Киеве без осадков, температура до +2°
В Киеве завтра потеплеет, днем температура до +2° В Киеве завтра потеплеет, днем температура до +2°
Погода на завтра: в Украине потеплеет, на западе пройдут дожди и снег (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине потеплеет, на западе пройдут дожди и снег (видеопрогноз)
Ноябрь-2018 в Киеве был самым холодным в XXI веке Ноябрь-2018 в Киеве был самым холодным в XXI веке
Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -3° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -3°
В Украине сегодня без осадков, в некоторых регионах потеплеет (карта) В Украине сегодня без осадков, в некоторых регионах потеплеет (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 5 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
66 %
751 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей