Сегодня в Киеве без осадков, температура до +2°

В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 декабря в Киеве без осадков, температура днем до +2°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер восточный, до 4,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:38, а зайдет в 15:56.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 декабря, в Украине потеплеет, на западе пройдут дожди и снегопады.

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