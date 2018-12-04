Сегодня в Киеве без осадков, температура до +2°
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 декабря в Киеве без осадков, температура днем до +2°.
Ноябрь-2018 в Киеве был самым холодным в XXI веке
Погода в Киеве. Температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер восточный, до 4,4 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:38, а зайдет в 15:56.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 декабря, в Украине потеплеет, на западе пройдут дожди и снегопады.
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- Львов+6°... -2°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+7°... -3°
- Полтава0°... -3°
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- Симферополь+7°... +1°
- Сумы0°... -4°
- Тернополь+1°... -1°
- Харьков-1°... -3°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий0°... -2°
- Черкассы+2°... -3°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы-2°... -3°
Виргиния, США
+ 5 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+2 °
Влажность:66 %
Давление:751 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:12
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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