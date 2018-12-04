В Украине сегодня потеплеет, местами пройдут дожди и снег (карта)
На юге днем до +7°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 декабря, в Украине потеплеет, на западе пройдут дожди и снегопады.
Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +7°.
На западе Украины пройдут дожди и снег. Температура до +5°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -+2°. В центре без осадков, температура до +2°.
Согласно народному прогнозу, 4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы. Как будет на Введение в следу вода, то на Юрия трава. Как ляжет глубокая зима, то готовь глубокие закрома. Похолодало в этот день — зима будет суровой.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -1°
- Днепр+1°... -3°
- Донецк-1°... -2°
- Житомир+1°... -1°
- Запорожье+2°... -2°
- Ивано-Франковск+3°... 0°
- Киев+2°... -1°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск0°... -2°
- Луцк+6°... -2°
- Львов+6°... -2°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+7°... -3°
- Полтава0°... -3°
- Ровно+4°... -2°
- Симферополь+7°... +1°
- Сумы0°... -4°
- Тернополь+1°... -1°
- Харьков-1°... -3°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий0°... -2°
- Черкассы+2°... -3°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы-2°... -3°
Виргиния, США
+ 5 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+2 °
Влажность:66 %
Давление:751 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:12
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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