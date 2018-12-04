В Украине сегодня потеплеет, местами пройдут дожди и снег (карта)

На юге днем до +7°.

Сегодня в Украине местами ожидаются осадки / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 декабря, в Украине потеплеет, на западе пройдут дожди и снегопады.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +7°.

На западе Украины пройдут дожди и снег. Температура до +5°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -+2°. В центре без осадков, температура до +2°.

Прогноз на 4 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы. Как будет на Введение в следу вода, то на Юрия трава. Как ляжет глубокая зима, то готовь глубокие закрома. Похолодало в этот день — зима будет суровой.

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