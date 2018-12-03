В Киеве завтра потеплеет, днем температура до +2°

17:00, 3 декабря 2018
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Вечером в столице до +1°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 декабря в Киеве без осадков, температура днем до +2°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер восточный, до 4,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:38, а зайдет в 15:56.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 декабря, в Украине потеплеет, на западе пройдут дожди и снегопады.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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