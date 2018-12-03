В Киеве завтра потеплеет, днем температура до +2°
Вечером в столице до +1°.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 декабря в Киеве без осадков, температура днем до +2°.
Осень в Киеве была почти на 1,5 градуса теплее нормы
Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер восточный, до 4,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:38, а зайдет в 15:56.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 декабря, в Украине потеплеет, на западе пройдут дожди и снегопады.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница0°... -4°
- Днепр-3°... -4°
- Донецк-2°... -5°
- Житомир0°... -3°
- Запорожье-2°... -3°
- Ивано-Франковск+2°... -1°
- Киев-2°... -4°
- Кировоград-1°... -2°
- Луганск-3°... -5°
- Луцк+3°... +1°
- Львов+4°... 0°
- Николаев+4°... 0°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава-4°... -5°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь+8°... +1°
- Сумы-6°... -7°
- Тернополь0°... -2°
- Харьков-7°... -8°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий0°... -4°
- Черкассы0°... -2°
- Чернигов-2°... -3°
- Черновцы+3°... -4°
Виргиния, США
+ 12 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг
Ощущается как:+12 °
Влажность:69 %
Давление:744 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:11
Закат16:47
Видимость:14 км
Фаза луны:
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