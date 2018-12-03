Погода на завтра: в Украине потеплеет, на западе пройдут дожди и снег (видеопрогноз)
На юге днем температура до +7°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 декабря, в Украине потеплеет, на западе пройдут дожди и снегопады.
Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -3°, днем до +7°.
На западе Украины пройдут дожди и снег. Температура ночью до -1°, днем до +5°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -1°, днем до -+2°. В центре бузе осадков, температура ночью до -4°, днем до +2°.
Согласно народному прогнозу, 4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы. Как будет на Введение в следу вода, то на Юрия трава. Как ляжет глубокая зима, то готовь глубокие закрома. Похолодало в этот день — зима будет суровой.
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Погода в Украине
- Винница0°... -4°
- Днепр-3°... -4°
- Донецк-2°... -5°
- Житомир0°... -3°
- Запорожье-2°... -3°
- Ивано-Франковск+2°... -1°
- Киев-2°... -4°
- Кировоград-1°... -2°
- Луганск-3°... -5°
- Луцк+3°... +1°
- Львов+4°... 0°
- Николаев+4°... 0°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава-4°... -5°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь+8°... +1°
- Сумы-6°... -7°
- Тернополь0°... -2°
- Харьков-7°... -8°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий0°... -4°
- Черкассы0°... -2°
- Чернигов-2°... -3°
- Черновцы+3°... -4°