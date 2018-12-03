Погода на завтра: в Украине потеплеет, на западе пройдут дожди и снег (видеопрогноз)

На юге днем температура до +7°.

Завтра местами пройдет снег / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 декабря, в Украине потеплеет, на западе пройдут дожди и снегопады.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -3°, днем до +7°.

На западе Украины пройдут дожди и снег. Температура ночью до -1°, днем до +5°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -1°, днем до -+2°. В центре бузе осадков, температура ночью до -4°, днем до +2°.

Согласно народному прогнозу, 4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы. Как будет на Введение в следу вода, то на Юрия трава. Как ляжет глубокая зима, то готовь глубокие закрома. Похолодало в этот день — зима будет суровой.

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