В горах Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность
Лавинная опасность в Ивано-Франковской области низкого уровня.
В понедельник, 3 декабря, в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность 1 уровня.
Синоптики предупреждают о тумане в северных и центральных областях Украины
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"3 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области сохранится низкая снеголавинная опасность (1 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе в Украине оттепели будут сменяться похолоданием, в четверг на мероприятии ожидается до -10°.
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