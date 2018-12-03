В горах Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность

15:36, 3 декабря 2018
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Лавинная опасность в Ивано-Франковской области низкого уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В понедельник, 3 декабря, в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность 1 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"3 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области сохранится низкая снеголавинная опасность (1 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в Украине оттепели будут сменяться похолоданием, в четверг на мероприятии ожидается до -10°.

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Теги: #погода#лавины
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