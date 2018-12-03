Осень в Киеве была почти на 1,5 градуса теплее нормы
Холоднее всего в Киеве было 30 ноября - до 11,4 градусов мороза, а жарче всего - 3 сентября - до +31,9°.
Средняя температура воздуха нынешней осенью в Киеве составила +9,4º, что на 1,4° выше климатической нормы.
В течение сезона было зафиксировано 8 температурных рекордов. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Погода на неделю: в Украине оттепели будут сменяться похолоданием (карта)
Метеорологическая осень оказалась короткой и длилась с 23 сентября по 12 ноября – лишь 51 день.
Холоднее всего нынешней осенью в Киеве было 30 ноября, когда минимальная температура под утро опустилась до 11,4 градусов мороза, а в жаркое – 3 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +31,9°.
Осадков осенью в Киеве выпало 95 мм, что соответствует 71% климатической нормы. Недобор произошел в ноябре, в котором выпало всего 37% климатической нормы и октябре – 51% климатической нормы.
Напомним, ноябрь в Киеве был вторым месяцем в этом году со среднемесячной температурой ниже климатической нормы и в целом самым холодным в XXI веке.
Погода в Украине
- Винница0°... -4°
- Днепр-3°... -4°
- Донецк-2°... -5°
- Житомир0°... -3°
- Запорожье-2°... -3°
- Ивано-Франковск+2°... -1°
- Киев-2°... -4°
- Кировоград-1°... -2°
- Луганск-3°... -5°
- Луцк+3°... +1°
- Львов+4°... 0°
- Николаев+4°... 0°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава-4°... -5°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь+8°... +1°
- Сумы-6°... -7°
- Тернополь0°... -2°
- Харьков-7°... -8°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий0°... -4°
- Черкассы0°... -2°
- Чернигов-2°... -3°
- Черновцы+3°... -4°