Осень в Киеве была почти на 1,5 градуса теплее нормы

Холоднее всего в Киеве было 30 ноября - до 11,4 градусов мороза, а жарче всего - 3 сентября - до +31,9°.

Осень в Киеве была теплее нормы / УНИАН

Средняя температура воздуха нынешней осенью в Киеве составила +9,4º, что на 1,4° выше климатической нормы.

В течение сезона было зафиксировано 8 температурных рекордов. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Метеорологическая осень оказалась короткой и длилась с 23 сентября по 12 ноября – лишь 51 день.

Холоднее всего нынешней осенью в Киеве было 30 ноября, когда минимальная температура под утро опустилась до 11,4 градусов мороза, а в жаркое – 3 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +31,9°.

Осадков осенью в Киеве выпало 95 мм, что соответствует 71% климатической нормы. Недобор произошел в ноябре, в котором выпало всего 37% климатической нормы и октябре – 51% климатической нормы.

Напомним, ноябрь в Киеве был вторым месяцем в этом году со среднемесячной температурой ниже климатической нормы и в целом самым холодным в XXI веке.