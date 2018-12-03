Ноябрь-2018 в Киеве был самым холодным в XXI веке

14:30, 3 декабря 2018
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Среднемесячная температура ноября в Киеве составила +0,3°.

Нынешний ноябрь стал самым холодным в XXI веке / УНИАН
Нынешний ноябрь стал самым холодным в XXI веке / УНИАН

Ноябрь в Киеве был вторым месяцем в этом году со среднемесячной температурой ниже климатической нормы и в целом самым холодным в XXI веке.

Среднемесячная температура ноября в Киеве составила +0,3°, что ниже климатической нормы на 1,8°. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Температурный режим нынешнего ноября в Киеве был достаточно контрастным, ибо первая декада оказалась теплее за климатическую норму на 3 градуса, а уже со второй декады началось резкое снижение зимних температур.

После марта ноябрь оказался первым месяцем в этом году со среднемесячной температурой ниже климатической нормы и в целом самым холодным в XXI веке.

Холоднее всего было 30 числа, когда минимальная температура опускалась под утро до минус 11,4°, а теплее всего – 7 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до +12,3°.

В течение месяца в Киеве выпало 19 мм осадков, что составило лишь треть климатической нормы.

Напомним, новая неделя в Украине начался с оттепели, однако через несколько дней вновь ожидается похолодание.

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Теги: #Киев#погода#рекорд
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