Ноябрь-2018 в Киеве был самым холодным в XXI веке
Среднемесячная температура ноября в Киеве составила +0,3°.
Ноябрь в Киеве был вторым месяцем в этом году со среднемесячной температурой ниже климатической нормы и в целом самым холодным в XXI веке.
Среднемесячная температура ноября в Киеве составила +0,3°, что ниже климатической нормы на 1,8°. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Погода на неделю: в Украине оттепели будут сменяться похолоданием (карта)
Температурный режим нынешнего ноября в Киеве был достаточно контрастным, ибо первая декада оказалась теплее за климатическую норму на 3 градуса, а уже со второй декады началось резкое снижение зимних температур.
После марта ноябрь оказался первым месяцем в этом году со среднемесячной температурой ниже климатической нормы и в целом самым холодным в XXI веке.
Холоднее всего было 30 числа, когда минимальная температура опускалась под утро до минус 11,4°, а теплее всего – 7 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до +12,3°.
В течение месяца в Киеве выпало 19 мм осадков, что составило лишь треть климатической нормы.
Напомним, новая неделя в Украине начался с оттепели, однако через несколько дней вновь ожидается похолодание.
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