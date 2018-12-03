Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает

14:05, 3 декабря 2018
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На этой неделе в Украине ожидаются температурные "качели".

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Новая неделя в Украине начался с оттепели, однако через несколько дней снова ожидается похолодание.

Погода на неделю: в Украине оттепели будут сменяться похолоданием (карта)

Такой прогноз погоды в Украине в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.

"4 декабря температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0...+5 градусов, на западе до +7, а на юге до +8, в Крыму +7...+11 градусов.

Холоднее будет на востоке Украины, -2...-5 градусов днем", - пишет она.

По словам Диденко, завтра в западных областях пройдут дожди. На севере завтра таакже местами возможен дождь и вечером мокрый снег.

Синоптик сообщает, что в середине недели в Украине немного похолодает, а на выходных 8-9 декабря снова придет оттепель.

Напомним, в понедельник, 3 декабря, в Украине практически без осадков, теплее всего будет на юге.

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Теги: #погода#похолодание
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