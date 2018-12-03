Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает
На этой неделе в Украине ожидаются температурные "качели".
Новая неделя в Украине начался с оттепели, однако через несколько дней снова ожидается похолодание.
Погода на неделю: в Украине оттепели будут сменяться похолоданием (карта)
Такой прогноз погоды в Украине в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.
"4 декабря температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0...+5 градусов, на западе до +7, а на юге до +8, в Крыму +7...+11 градусов.
Холоднее будет на востоке Украины, -2...-5 градусов днем", - пишет она.
По словам Диденко, завтра в западных областях пройдут дожди. На севере завтра таакже местами возможен дождь и вечером мокрый снег.
Синоптик сообщает, что в середине недели в Украине немного похолодает, а на выходных 8-9 декабря снова придет оттепель.
Напомним, в понедельник, 3 декабря, в Украине практически без осадков, теплее всего будет на юге.
Погода в Украине
- Винница0°... -4°
- Днепр-3°... -4°
- Донецк-2°... -5°
- Житомир0°... -3°
- Запорожье-2°... -3°
- Ивано-Франковск+2°... -1°
- Киев-2°... -4°
- Кировоград-1°... -2°
- Луганск-3°... -5°
- Луцк+3°... +1°
- Львов+4°... +1°
- Николаев+3°... 0°
- Одесса+3°... -1°
- Полтава-4°... -5°
- Ровно+2°... -1°
- Симферополь+8°... +1°
- Сумы-6°... -7°
- Тернополь0°... -2°
- Харьков-6°... -8°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий0°... -4°
- Черкассы0°... -2°
- Чернигов-2°... -3°
- Черновцы+3°... -4°