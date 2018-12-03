В Индонезии семь человек погибли в результате схода оползня на гостиницу
Семь человек получили травмы.
2 декабря в провинции Северная Суматра на западе Индонезии семь человек погибли, еще семеро получили тяжелые травмы в результате схода оползня на гостиницу.
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В гостинице в деревне Даулу проживали студенты, передает Xinhua со ссылкой на главу поисково-спасательной службы провинции Мухаммада Агус Вибисоно.
"Все 14 человек - путешествующие студенты университета", - сообщил он.
Вибисоно заявил, что тела всех погибших были доставлены в больницу для опознания, пострадавшие были госпитализированы.
Напомним, два человека погибли в результате схода оползня в городе Эвора в центральной части Португалии.
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