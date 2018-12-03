В Индонезии семь человек погибли в результате схода оползня на гостиницу

10:44, 3 декабря 2018
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Семь человек получили травмы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

2 декабря в провинции Северная Суматра на западе Индонезии семь человек погибли, еще семеро получили тяжелые травмы в результате схода оползня на гостиницу.

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В гостинице в деревне Даулу проживали студенты, передает Xinhua со ссылкой на главу поисково-спасательной службы провинции Мухаммада Агус Вибисоно.

"Все 14 человек - путешествующие студенты университета", - сообщил он.

Вибисоно заявил, что тела всех погибших были доставлены в больницу для опознания, пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, два человека погибли в результате схода оползня в городе Эвора в центральной части Португалии.

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Теги: #Индонезия#оползень
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