Синоптики предупреждают о тумане в северных и центральных областях Украины

09:43, 3 декабря 2018
26
0

Видимость ухудшится до 200-500 м.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В понедельник, 3 декабря, в северных и центральный областях ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -3°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, утром 3 декабря в Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях местами туман, видимость 200-500 м.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, в понедельник, 3 декабря, в Украине практически без осадков, теплее всего будет на юге.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#туман
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -3° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -3°
Легкие морозы и густой снег: народный синоптик обещает настоящую зиму на Новый год Легкие морозы и густой снег: народный синоптик обещает настоящую зиму на Новый год
Украинцев ждут "погодные качели": синоптик назвал даты сильнейших морозов Украинцев ждут "погодные качели": синоптик назвал даты сильнейших морозов
Землетрясение на Аляске: Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации Землетрясение на Аляске: Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации
Снег в Украине: проезд по дорогам государственного значения обеспечен – "Укравтодор" Снег в Украине: проезд по дорогам государственного значения обеспечен – "Укравтодор"
В первый день зимы в Украине выпало до 23 сантиметров снега В первый день зимы в Украине выпало до 23 сантиметров снега
На Аляске произошло землетрясение, есть разрушения (фото) На Аляске произошло землетрясение, есть разрушения (фото)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 9 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
68 %
744 мм
6.5 м/с
1 %
Лента новостей