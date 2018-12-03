Синоптики предупреждают о тумане в северных и центральных областях Украины
Видимость ухудшится до 200-500 м.
В понедельник, 3 декабря, в северных и центральный областях ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -3°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, утром 3 декабря в Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях местами туман, видимость 200-500 м.
Напомним, в понедельник, 3 декабря, в Украине практически без осадков, теплее всего будет на юге.
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