Синоптики предупреждают о тумане в северных и центральных областях Украины

Видимость ухудшится до 200-500 м.

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В понедельник, 3 декабря, в северных и центральный областях ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, утром 3 декабря в Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях местами туман, видимость 200-500 м.

Укргидрометцентр

Напомним, в понедельник, 3 декабря, в Украине практически без осадков, теплее всего будет на юге.