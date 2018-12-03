В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -3°

Вечером в столице до -2°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 декабря в Киеве без осадков, температура до -3°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -3°, вечером - до -2°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:34, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 3 декабря, в Украине практически без осадков, теплее всего будет на юге.

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