В Украине сегодня без осадков, в некоторых регионах потеплеет (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 3 декабря, в Украине практически без осадков, теплее всего будет на юге.
На востоке без осадков, температура до 0°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +8°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +4°.
В северных областях без осадков. Температура до -2°. В центре переменная облачность, температура до +1°.
Согласно народному прогнозу, 3 декабря — Прокла. До Прокла не жди от дороги прока — ездить по ней одна морока. Если запел снегирь, а сорока лезет под стреху — быть вьюге. Если на Прокла снег пошел, то на Алену Леносейку (3 июня) пойдет дождь.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -4°
- Днепр-1°... -3°
- Донецк-1°... -7°
- Житомир-2°... -4°
- Запорожье0°... -3°
- Ивано-Франковск+2°... -1°
- Киев-1°... -3°
- Кировоград0°... -2°
- Луганск-1°... -8°
- Луцк+3°... +1°
- Львов+3°... +1°
- Николаев+2°... -1°
- Одесса+6°... -1°
- Полтава-4°... -5°
- Ровно+1°... -1°
- Симферополь+8°... +2°
- Сумы-6°... -7°
- Тернополь0°... -2°
- Харьков-6°... -9°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий0°... -4°
- Черкассы0°... -1°
- Чернигов-2°... -3°
- Черновцы+2°... -4°
Виргиния, США
+ 11 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг
Ощущается как:+11 °
Влажность:66 %
Давление:744 мм
Ветер: 6.5 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:11
Закат16:47
Видимость:11 км
Фаза луны:
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