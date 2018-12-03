В Украине сегодня без осадков, в некоторых регионах потеплеет (карта)

08:08, 3 декабря 2018
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Теплее всего будет на юге.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 3 декабря, в Украине практически без осадков, теплее всего будет на юге.

На востоке без осадков, температура до 0°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +8°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +4°.

В северных областях без осадков. Температура до -2°. В центре переменная облачность, температура до +1°.

Прогноз на 3 декабря / УНИАН
Прогноз на 3 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 3 декабря — Прокла. До Прокла не жди от дороги прока — ездить по ней одна морока. Если запел снегирь, а сорока лезет под стреху — быть вьюге. Если на Прокла снег пошел, то на Алену Леносейку (3 июня) пойдет дождь.

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Теги: #погода#потепление
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