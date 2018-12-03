Легкие морозы и густой снег: народный синоптик обещает настоящую зиму на Новый год

В декабре Украину ожидают постоянные скачки температуры, утверждает синоптик.

Синоптик спрогнозировал снегопады перед Новым годом / фото УНИАН

На Новый год в Украине ожидается легкий мороз и густой снег. С 28 по 31 декабря температура упадет до 4-6 градусов ниже нуля.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает «Обозреватель». Он уточнил, что мороз ожидается и в первые три дня января – тогда температура не поднимется выше 3-4 градусов.

Читайте также В первый день зимы в Украине выпало до 23 сантиметров снега

"И потом опять оттепель до 15 января", – пообещал Горбань.

А в предновогодний период ситуация с погодой никак не будет отличаться от ноября, заверил он. Украину ожидают постоянные скачки температуры: до пятого декабря – оттепель на 3-4 дня. Затем снова снижение температуры на 5-6 дней.

"Потом опять морозы, 7-8 градусов, не больше. Потом до 17 числа опять длительная оттепель аж до 25 числа. До конца декабря легкие морозы и хороший снег перед самым новым годом – с 28 по 31 число", – резюмировал синоптик.