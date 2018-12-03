Легкие морозы и густой снег: народный синоптик обещает настоящую зиму на Новый год

07:41, 3 декабря 2018
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В декабре Украину ожидают постоянные скачки температуры, утверждает синоптик.

Синоптик спрогнозировал снегопады перед Новым годом / фото УНИАН
Синоптик спрогнозировал снегопады перед Новым годом / фото УНИАН

На Новый год в Украине ожидается легкий мороз и густой снег. С 28 по 31 декабря температура упадет до 4-6 градусов ниже нуля.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает «Обозреватель». Он уточнил, что мороз ожидается и в первые три дня января – тогда температура не поднимется выше 3-4 градусов.

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"И потом опять оттепель до 15 января", – пообещал Горбань.

А в предновогодний период ситуация с погодой никак не будет отличаться от ноября, заверил он. Украину ожидают постоянные скачки температуры: до пятого декабря – оттепель на 3-4 дня. Затем снова снижение температуры на 5-6 дней.

"Потом опять морозы, 7-8 градусов, не больше. Потом до 17 числа опять длительная оттепель аж до 25 числа. До конца декабря легкие морозы и хороший снег перед самым новым годом – с 28 по 31 число", – резюмировал синоптик.

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Теги: #зима#Новый год
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