В Украине неделя начнется с потепления (карта)

С понедельника в Украине немного потеплеет.

3 декабря в Украине будет без осадков \ Укргидрометцентр

В понедельник на территорию Украины начнет поступать теплый воздух с запада.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

3 декабря в Украине без осадков, лишь в западных областях днем небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром в западной части местами туман. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью 7-12°, местами в центральных и восточных областях 13-15° мороза, днем 0-5° мороза; в западных и южных областях ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве - без осадков, на дорогах гололедица, температура ночью 7-9° мороза, днем 0-2° мороза.

На 4 декабря синоптики прогнозируют в западных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/сек.

На 4 декабря синоптики прогнозируют в западных областях мокрый снег и дождь \ Укргидрометцентр

Температура в восточной части страны ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза, на остальной территории ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, днем в южных и западных областях до 6 тепла.

В Киеве 4 декабря без осадков.На дорогах гололедица. Ночью, утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью и днем около 0°.