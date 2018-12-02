В Украине неделя начнется с потепления (карта)

20:42, 2 декабря 2018
279
0

С понедельника в Украине немного потеплеет.

3 декабря в Украине будет без осадков \ Укргидрометцентр
3 декабря в Украине будет без осадков \ Укргидрометцентр

В понедельник на территорию Украины начнет поступать теплый воздух с запада.

В Одесской области из снежных заносов извлечено более 20 автомобилей

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

3 декабря в Украине без осадков, лишь в западных областях днем небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром в западной части местами туман. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью 7-12°, местами в центральных и восточных областях 13-15° мороза, днем 0-5° мороза; в западных и южных областях ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве - без осадков, на дорогах гололедица, температура ночью 7-9° мороза, днем 0-2° мороза.

На 4 декабря синоптики прогнозируют в западных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/сек.

На 4 декабря синоптики прогнозируют в западных областях мокрый снег и дождь \ Укргидрометцентр
На 4 декабря синоптики прогнозируют в западных областях мокрый снег и дождь \ Укргидрометцентр

Температура в восточной части страны ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза, на остальной территории ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, днем в южных и западных областях до 6 тепла.

В Киеве 4 декабря без осадков.На дорогах гололедица. Ночью, утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью и днем около 0°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Украина#прогноз погоды
Читайте также
Украинцев ждут "погодные качели": синоптик назвал даты сильнейших морозов Украинцев ждут "погодные качели": синоптик назвал даты сильнейших морозов
Снег в Украине: проезд по дорогам государственного значения обеспечен – "Укравтодор" Снег в Украине: проезд по дорогам государственного значения обеспечен – "Укравтодор"
В первый день зимы в Украине выпало до 23 сантиметров снега В первый день зимы в Украине выпало до 23 сантиметров снега
Кирилловку накрыл мощный шторм (видео) Кирилловку накрыл мощный шторм (видео)
Первый зимний циклон принесет в Украину снегопады - синоптик Первый зимний циклон принесет в Украину снегопады - синоптик
Киевских водителей просят не пользоваться личными автомобилями из-за ухудшения погоды Киевских водителей просят не пользоваться личными автомобилями из-за ухудшения погоды
В высокогорье Ивано-Франковской области объявили лавинную опасность В высокогорье Ивано-Франковской области объявили лавинную опасность

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 5 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
92 %
751 мм
4.8 м/с
42 %
Лента новостей