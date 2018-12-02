В Украине неделя начнется с потепления (карта, видео)
С понедельника в Украине немного потеплеет.
В понедельник на территорию Украины начнет поступать теплый воздух с запада.
В Одесской области из снежных заносов извлечено более 20 автомобилей
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
3 декабря в Украине без осадков, лишь в западных областях днем небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром в западной части местами туман. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/сек.
Температура ночью 7-12°, местами в центральных и восточных областях 13-15° мороза, днем 0-5° мороза; в западных и южных областях ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.
В Киеве - без осадков, на дорогах гололедица, температура ночью 7-9° мороза, днем 0-2° мороза.
На 4 декабря синоптики прогнозируют в западных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/сек.
Температура в восточной части страны ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза, на остальной территории ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, днем в южных и западных областях до 6 тепла.
В Киеве 4 декабря без осадков.На дорогах гололедица. Ночью, утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью и днем около 0°.
Погода в Украине
- Винница-5°... -10°
- Днепр-3°... -9°
- Донецк-1°... -11°
- Житомир-5°... -7°
- Запорожье-2°... -8°
- Ивано-Франковск-1°... -8°
- Киев-5°... -8°
- Кировоград-5°... -13°
- Луганск+1°... -8°
- Луцк0°... -4°
- Львов0°... -3°
- Николаев-5°... -8°
- Одесса+1°... -7°
- Полтава-4°... -13°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы-3°... -14°
- Тернополь-3°... -8°
- Харьков-3°... -16°
- Херсон-4°... -6°
- Хмельницкий-5°... -8°
- Черкассы-5°... -13°
- Чернигов-5°... -9°
- Черновцы-1°... -8°