Спасатели совершили 16 выездов на ликвидацию последствий непогоды, к которым привлекалось 17 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава.

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В Одесской области из снежных заносов извлечено более 20 автомобилей.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области, в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории региона подразделения службы спасения привлекаются к оказанию помощи населению.

Отмечается, что по состоянию на утро 2 декабря подразделения управления совершили 16 выездов на ликвидацию последствий непогоды, к которым привлекалось 17 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава.

Изъято и эвакуированы из снежных заносов 22 транспортных средства, в том числе 14 грузовиков, 4 легковых автомобиля, 3 пассажирских автобуса, автомобиль скорой медицинской помощи. Спасено 34 человека.