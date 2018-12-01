Украинцев ждут "погодные качели": синоптик назвал даты сильнейших морозов
По словам синоптика, 15 января начнется настоящая зима.
Сильные похолодания в Украине этой зимой наступят в феврале. Тогда температура опустится до 22-25 градусов ниже нуля.
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань. Он пояснил, что в целом зимой Украинае угрожают "погодные качели", передает «Обозреватель».
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С 3 по 15 января тоже ожидается оттепель, уверен синоптик. А вот с 15 января начнется настоящая зима: резкое снижение температуры до 20-25 градусов ниже нуля продолжится до конца месяца.
"Потом зима переходит в сильные, февральские морозы. С 3 февраля по 8-11 февраля будут лютые морозы этой зимой. Это опять 20-25 градусов до 20-х чисел. 24-25 февраля снова оттепель. На конец февраля - легкие морозы в 7-8 градусов ", - рассказал Горбань.
Он уточнил, что в первую декаду марта тоже ожидается холодная погода до 7-14 градусов ниже нуля.
"Короче, у нас получилось смещение этапа морозов с 15 января", - резюмировал синоптик.
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