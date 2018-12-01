Землетрясение на Аляске: Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации
Для восстановления пострадавших районов выделят средства из федерального бюджета.
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Аляска на уровне федеральной власти в связи с землетрясением, которое произошло накануне.
«Трамп также приказал выделить штату федеральную помощь в дополнение к уже предпринятым усилиям государства и местных сил в связи со стихийным бедствием в районах, пострадавших от землетрясения 30 ноября», — говорится в сообщении Белого дома, пишет Громадське.
About a mile from my house on Vine rd between KGB and Parks. #Alaskaearthquake#earthquake#alaskapic.twitter.com/5HnpXKGZUw— David Ruffini (@SvrTroposphere) November 30, 2018
Также для восстановления пострадавших районов выделят средства из федерального бюджета.
В то же время пока нет сообщений о пострадавших.
Road damaged after the M 7.2 earthquake in Anchorage, Alaska.#anchoragequake#Закрепление#alaska#earthquake@spannpic.twitter.com/sOuwBx4VnF— Buitengebieden (@buitengebieden) November 30, 2018
30 ноября на юге американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 7,0. В результате стихии больше всего пострадал город Анкоридж, там частично разрушились дороги, создавая пробки. Также произошли значительные повреждения на одной из телевизионных студий.
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