Землетрясение на Аляске: Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации

Для восстановления пострадавших районов выделят средства из федерального бюджета.

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Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Аляска на уровне федеральной власти в связи с землетрясением, которое произошло накануне.

«Трамп также приказал выделить штату федеральную помощь в дополнение к уже предпринятым усилиям государства и местных сил в связи со стихийным бедствием в районах, пострадавших от землетрясения 30 ноября», — говорится в сообщении Белого дома, пишет Громадське.

About a mile from my house on Vine rd between KGB and Parks. #Alaskaearthquake#earthquake#alaskapic.twitter.com/5HnpXKGZUw — David Ruffini (@SvrTroposphere) November 30, 2018

Также для восстановления пострадавших районов выделят средства из федерального бюджета.

В то же время пока нет сообщений о пострадавших.

30 ноября на юге американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 7,0. В результате стихии больше всего пострадал город Анкоридж, там частично разрушились дороги, создавая пробки. Также произошли значительные повреждения на одной из телевизионных студий.