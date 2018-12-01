Землетрясение на Аляске: Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации

12:23, 1 декабря 2018
395
0

Для восстановления пострадавших районов выделят средства из федерального бюджета.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Аляска на уровне федеральной власти в связи с землетрясением, которое произошло накануне.

«Трамп также приказал выделить штату федеральную помощь в дополнение к уже предпринятым усилиям государства и местных сил в связи со стихийным бедствием в районах, пострадавших от землетрясения 30 ноября», — говорится в сообщении Белого дома, пишет Громадське.

Также для восстановления пострадавших районов выделят средства из федерального бюджета.

В то же время пока нет сообщений о пострадавших.

30 ноября на юге американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 7,0. В результате стихии больше всего пострадал город Анкоридж, там частично разрушились дороги, создавая пробки. Также произошли значительные повреждения на одной из телевизионных студий.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение#Аляска#Дональд Трамп
Читайте также
В первый день зимы в Украине выпало до 23 сантиметров снега В первый день зимы в Украине выпало до 23 сантиметров снега
На Аляске произошло землетрясение, есть разрушения (фото) На Аляске произошло землетрясение, есть разрушения (фото)
Кирилловку накрыл мощный шторм (видео) Кирилловку накрыл мощный шторм (видео)
Первый зимний циклон принесет в Украину снегопады - синоптик Первый зимний циклон принесет в Украину снегопады - синоптик
В высокогорье Ивано-Франковской области объявили лавинную опасность В высокогорье Ивано-Франковской области объявили лавинную опасность
Мощный ливень затопил турецкий Бодрум (видео) Мощный ливень затопил турецкий Бодрум (видео)
Штормовой ветер и метель: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине Штормовой ветер и метель: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
94 %
758 мм
3.6 м/с
61 %
Лента новостей