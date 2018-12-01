Снег в Украине: проезд по дорогам государственного значения обеспечен – "Укравтодор"
Сложные погодные условия наблюдаются в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, где идет снег с дождем при минусовой температуре воздуха с образованием гололеда.
Проезд по дорогам государственного значения обеспечен, заторов в движении из-за ненадлежащего состояния дорог нет.
Об этом «Укравтодор» сообщает на своей странице в Facebook.
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Снег умеренной интенсивности идет в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях, где высота снежного покрова составляет 10-20 см.
Небольшой снег наблюдается в Житомирской, Черниговской, Винницкой, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Донецкой и Херсонской областях, где выпало от 2 до 10 см снега.
Сложные погодные условия - в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, где идет снег с дождем при минусовой (-2-6°С) температуре воздуха с образованием гололеда на дорожном покрытии.
Дорожные предприятия работают в круглосуточном режиме. В оперативном обеспечении проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы 1079 единиц техники и 1354 рабочие, в дежурном режиме – 786 единиц техники и 1094 рабочих.
Как сообщал УНИАН, в первый день зимы в Украине выпало до 23 сантиметров снега.
Погода в Украине
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