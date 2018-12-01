В первый день зимы в Украине выпало до 23 сантиметров снега

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в большинстве областей Украины.

В Украине выпало до 23 сантиметров снега / фото УНИАН

Сегодня, 1 декабря, в большинстве областей Украины наблюдается снежная и морозная погода, на дорогах гололедица.

Читайте также Киевских водителей просят не пользоваться личными автомобилями из-за ухудшения погоды

По данным Укргидрометцентра, в центральных, северных, восточных и некоторых южных областях - снег, местами сильный снег; на западе Украины - без существенных осадков.

"1 декабря в Украине, кроме западных областей, ухудшение погодных условий: умеренный снег, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Киевской областях местами сильный снег (прирост снежного покрова высотой 6-12 см); в Приазовье местами гололед, налипание мокрого снега, в восточных, Запорожской и Херсонской областях местами порывы ветра 15-20 м/сек. На дорогах большинства областей гололедица", - говорится в сообщении.

По данным метеорологов, высота снежного покрова достигает 23 сантиметров.

Как сообщал УНИАН, в высокогорье Ивано-Франковской области объявили лавинную опасность.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.