В первый день зимы в Украине выпало до 23 сантиметров снега
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в большинстве областей Украины.
Сегодня, 1 декабря, в большинстве областей Украины наблюдается снежная и морозная погода, на дорогах гололедица.
Киевских водителей просят не пользоваться личными автомобилями из-за ухудшения погоды
По данным Укргидрометцентра, в центральных, северных, восточных и некоторых южных областях - снег, местами сильный снег; на западе Украины - без существенных осадков.
"1 декабря в Украине, кроме западных областей, ухудшение погодных условий: умеренный снег, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Киевской областях местами сильный снег (прирост снежного покрова высотой 6-12 см); в Приазовье местами гололед, налипание мокрого снега, в восточных, Запорожской и Херсонской областях местами порывы ветра 15-20 м/сек. На дорогах большинства областей гололедица", - говорится в сообщении.
По данным метеорологов, высота снежного покрова достигает 23 сантиметров.
Как сообщал УНИАН, в высокогорье Ивано-Франковской области объявили лавинную опасность.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница-6°... -12°
- Днепр-1°... -6°
- Донецк-2°... -5°
- Житомир-7°... -10°
- Запорожье0°... -6°
- Ивано-Франковск-10°... -18°
- Киев-5°... -10°
- Кировоград-3°... -14°
- Луганск-2°... -4°
- Луцк-5°... -8°
- Львов-5°... -9°
- Николаев-1°... -10°
- Одесса-3°... -13°
- Полтава-3°... -7°
- Ровно-7°... -9°
- Симферополь+4°... -2°
- Сумы-5°... -7°
- Тернополь-8°... -12°
- Харьков-3°... -5°
- Херсон0°... -8°
- Хмельницкий-7°... -14°
- Черкассы-3°... -13°
- Чернигов-5°... -11°
- Черновцы-9°... -18°