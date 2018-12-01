На Аляске произошло землетрясение, есть разрушения (фото)

В столице американского штата Аляска Анкоридже в результате землетрясения повреждены дома, дороги и мосты.

Землетрясение повредило дороги / Twitter

30 ноября в американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом в Twitter сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

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"Землетрясение произошло в 10 милях к северо-востоку от столицы штата Анкориджа", – сказано в твите.

Ведомство сразу объявило предупреждение о цунами, но позже отменило его. Полиция Анкориджа проинформировала о разрушениях в результате подземных толчков.

"Есть большой ущерб инфраструктуре. Многие дома и здания повреждены. Многие дороги и мосты закрыты. Не оставайтесь на дорогах, если не нужно ехать. Ищите безопасное убежище", – сказано в сообщении.