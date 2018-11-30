"Люстра качалась": во время саммита G20 произошло землетрясение

20:48, 30 ноября 2018
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Землетрясение магнитудой 3,8 произошло на глубине 25 километров в 33 километрах от Буэнос-Айреса.

Буэнос-Айрес, Аргентина / REUTERS
Буэнос-Айрес, Аргентина / REUTERS

В первый день саммита лидеров стран "Большой двадцатки" вблизи Буэнос-Айреса произошло землетрясение.

По данным Национального института Аргентины по предотвращению сейсмических активностей, землетрясение магнитудой 3,8 произошло на глубине 25 километров в 33 километрах от Буэнос-Айреса.

emsc-csem.org
emsc-csem.org

Журналист "Голоса Америки" Стив Херман написал, что был слышен грохот и видно, как шатается люстра.

"Я сидел рядом с Уильямом Галло в пресс-центре Белого Дома здесь, в Буэнос-Айресе, и мы услышали гул и увидели, что люстры слегка качаются. Я, как ветеран многих сейсмических событий,  заверил его, что это не землетрясение. Я ошибся", - написал у себя в Twitter Херман.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября-1 декабря в столице Аргентины Буэнос-Айресе проходит саммит лидеров стран "Большой двадцатки". Среди прочих на саммите был поднят вопрос российской агрессии в Украине.

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Теги: #землетрясение#Аргентина#G20 Аргентина
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