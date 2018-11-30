"Люстра качалась": во время саммита G20 произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло на глубине 25 километров в 33 километрах от Буэнос-Айреса.

Буэнос-Айрес, Аргентина / REUTERS

В первый день саммита лидеров стран "Большой двадцатки" вблизи Буэнос-Айреса произошло землетрясение.

По данным Национального института Аргентины по предотвращению сейсмических активностей, землетрясение магнитудой 3,8 произошло на глубине 25 километров в 33 километрах от Буэнос-Айреса.

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Журналист "Голоса Америки" Стив Херман написал, что был слышен грохот и видно, как шатается люстра.

"Я сидел рядом с Уильямом Галло в пресс-центре Белого Дома здесь, в Буэнос-Айресе, и мы услышали гул и увидели, что люстры слегка качаются. Я, как ветеран многих сейсмических событий, заверил его, что это не землетрясение. Я ошибся", - написал у себя в Twitter Херман.

I was sitting next to @GalloVOA in the @WhiteHouse press filing center here in Buenos Aires and we heard this rumble and saw the chandeliers sway slightly. I assured him that as a veteran of many seismic events this was not an #earthquake. Wrong. https://t.co/UlPZucYWLk — Steve Herman (@W7VOA) November 30, 2018

Как сообщал УНИАН, 30 ноября-1 декабря в столице Аргентины Буэнос-Айресе проходит саммит лидеров стран "Большой двадцатки". Среди прочих на саммите был поднят вопрос российской агрессии в Украине.