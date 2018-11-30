Кирилловку накрыл мощный шторм (видео)

В поселке затоплены базы отдыха.

Кирилловку накрыл шторм / www.mv.org.ua

Сегодня, 30 ноября, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области начался сильный шторм.

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На ранее спокойном море появились огромные волны, которые разбиваются о берег, сообщает "Местные вести".

Над самим поселком и морем нависают грозовые тучи. Море подтопило базы, которые располагаются на первой линии.

Видео: youtube.com/Местные Вести

Напомним, ранее было объявлено штормовое предупреждение на 30 ноября-1 декабря. Во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий: снегопады и сильный ветер.