Кирилловку накрыл мощный шторм (видео)

16:18, 30 ноября 2018
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В поселке затоплены базы отдыха.

Кирилловку накрыл шторм / www.mv.org.ua
Кирилловку накрыл шторм / www.mv.org.ua

Сегодня, 30 ноября, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области начался сильный шторм.

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На ранее спокойном море появились огромные волны, которые разбиваются о берег, сообщает "Местные вести".

Над самим поселком и морем нависают грозовые тучи. Море подтопило базы, которые располагаются на первой линии. 

Видео: youtube.com/Местные Вести

Напомним, ранее было объявлено штормовое предупреждение на 30 ноября-1 декабря. Во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий: снегопады и сильный ветер.

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Теги: #шторм#Кирилловка
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