Первый зимний циклон принесет в Украину снегопады - синоптик
Завтра в Украине ожидаются порывистый ветер, гололед и налипание мокрого снега.
Из-за влияния циклона в субботу, 1 декабря, в Украине ожидаются снегопады.
В Украине сегодня будет холодно, на юге пройдет снег (карта)
Завтра в большинстве регионов Украины ожидаются порывистый ветер, гололед, налипание мокрого снега. Такой прогноз погоды в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.
"1 декабря сложная погода охватит значительную часть Украины - снег, порывистый ветер, на юге, на юго-востоке где температура будет выше, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега", - пишет она.
По словам Диденко, 2 декабря циклон вместе с осадками перейдет на север, поэтому снега будет меньше.
В Киеве зима начнется со снега и мороза. На выходных в столице ночью -6...-10, днем -4...-6 градусов.
Напомним, в течение 30 ноября-1 декабря во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение.
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