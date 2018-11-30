Первый зимний циклон принесет в Украину снегопады - синоптик

Завтра в Украине ожидаются порывистый ветер, гололед и налипание мокрого снега.

Завтра в Украину придут снгіопади / УНИАН

Из-за влияния циклона в субботу, 1 декабря, в Украине ожидаются снегопады.

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Завтра в большинстве регионов Украины ожидаются порывистый ветер, гололед, налипание мокрого снега. Такой прогноз погоды в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.

"1 декабря сложная погода охватит значительную часть Украины - снег, порывистый ветер, на юге, на юго-востоке где температура будет выше, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега", - пишет она.

По словам Диденко, 2 декабря циклон вместе с осадками перейдет на север, поэтому снега будет меньше.

В Киеве зима начнется со снега и мороза. На выходных в столице ночью -6...-10, днем -4...-6 градусов.

Напомним, в течение 30 ноября-1 декабря во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение.