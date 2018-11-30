Киевских водителей просят не пользоваться личными автомобилями из-за ухудшения погоды
Завтра погода в столице испортится.
В субботу, 1 декабря, в Киеве ожидается снег (прирост снежного покрова высотой 5-7 см), на дорогах города - гололед.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Штормовой ветер и метель: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
"1 декабря ожидается умеренный снег (прирост снежного покрова высотой 5-7 см), на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Водителей призывают не ставить транспорт вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, а также по возможности воздержаться от поездок на собственных автомобилях и отдать предпочтение общественному транспорту.
В КГГА рекомендуют придерживаться ряда советов во время гололеда.
Советы водителям:
- придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле, попробуйте перекатиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу;
- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.
Погода в Украине
- Винница-9°... -10°
- Днепр-4°... -6°
- Донецк-4°... -8°
- Житомир-6°... -9°
- Запорожье-3°... -5°
- Ивано-Франковск-10°... -18°
- Киев-6°... -9°
- Кировоград-5°... -7°
- Луганск-4°... -9°
- Луцк-5°... -10°
- Львов-6°... -13°
- Николаев-4°... -5°
- Одесса-5°... -7°
- Полтава-6°... -8°
- Ровно-6°... -11°
- Симферополь0°... -1°
- Сумы-5°... -10°
- Тернополь-9°... -14°
- Харьков-7°... -10°
- Херсон-3°... -4°
- Хмельницкий-7°... -11°
- Черкассы-5°... -7°
- Чернигов-6°... -9°
- Черновцы-10°... -15°