В высокогорье Ивано-Франковской области объявили лавинную опасность
Лавинная небезепека в горах низкого уровня.
В пятницу, 30 ноября, в горах Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность.
Штормовой ветер и метель: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"30 ноября в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение 30 ноября-1 декабря во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение.
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