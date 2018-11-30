В высокогорье Ивано-Франковской области объявили лавинную опасность

13:48, 30 ноября 2018
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Лавинная небезепека в горах низкого уровня.

В Карпатах объявили лавинную опасность / УНИАН
В Карпатах объявили лавинную опасность / УНИАН

В пятницу, 30 ноября, в горах Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"30 ноября в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 30 ноября-1 декабря во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#лавины
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