Погода на выходные: зима в Украине начнется с морозов и снегопадов (карта)

В субботу снегопады ожидаются практически по всей стране.

На выходных в Украине будет холодно / УНИАН

На выходных погода в Украине будет холодной, в субботу почти по всей стране ожидаются снегопады.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -8°, днем -6°. В воскресенье без осадков, -10°...-5°.

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Погода во Львове: в субботу переменная облачность, ночью -10°, днем -5°. В воскресенье без осадков, -4°…0°.

В Луцке в субботу ночью -8°, днем -5°, пройдет снег. В воскресенье ночью -4°, днем -1°, без осадков.

В Виннице в субботу ожидается снегопад, температура воздуха -11°...-7°. В воскресенье до -10°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью -9°, днем -2°. В воскресенье -7°...0°.

В Харькове в субботу пройдет снег, температура ночью -4°, днем -3°. В воскресенье -12°...-2°, также ожидаются осадки.

Прогноз на 1 декабря / УНИАН

Прогноз на 2 декабря / УНИАН

В Днепре в субботу снегопад, температура ночью -5°, днем -1°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха -11°...-3°.

В Симферополе завтра без осадков, -1°...+3°. В воскресенье -3°...+4°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя обещают на субботу дождь, температура ночью -3°, днем +1°. В воскресенье без осадков, температура до -7°.

В Краматорске в субботу пройдет снег, температура ночью -4°, днем +1°. В воскресенье температура до -13°, пасмурно.

В Северодонецке завтра пройдет сильный снег, температура ночью -4°, днем +1°. В воскресенье -10°...0°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до -18°. В воскресенье пасмурно, ночью -5°, днем -3°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -13°, днем -9°. В воскресенье солнечно, ночью -4°, днем до -1°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до -10°. В воскресенье температура до -2°, солнечно.

В Сваляве завтра солнечно, -9°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха -2° …+1°.

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