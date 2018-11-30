Погода на выходные: зима в Украине начнется с морозов и снегопадов (карта)
В субботу снегопады ожидаются практически по всей стране.
На выходных погода в Украине будет холодной, в субботу почти по всей стране ожидаются снегопады.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -8°, днем -6°. В воскресенье без осадков, -10°...-5°.
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Погода во Львове: в субботу переменная облачность, ночью -10°, днем -5°. В воскресенье без осадков, -4°…0°.
В Луцке в субботу ночью -8°, днем -5°, пройдет снег. В воскресенье ночью -4°, днем -1°, без осадков.
В Виннице в субботу ожидается снегопад, температура воздуха -11°...-7°. В воскресенье до -10°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью -9°, днем -2°. В воскресенье -7°...0°.
В Харькове в субботу пройдет снег, температура ночью -4°, днем -3°. В воскресенье -12°...-2°, также ожидаются осадки.
В Днепре в субботу снегопад, температура ночью -5°, днем -1°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха -11°...-3°.
В Симферополе завтра без осадков, -1°...+3°. В воскресенье -3°...+4°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя обещают на субботу дождь, температура ночью -3°, днем +1°. В воскресенье без осадков, температура до -7°.
В Краматорске в субботу пройдет снег, температура ночью -4°, днем +1°. В воскресенье температура до -13°, пасмурно.
В Северодонецке завтра пройдет сильный снег, температура ночью -4°, днем +1°. В воскресенье -10°...0°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до -18°. В воскресенье пасмурно, ночью -5°, днем -3°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -13°, днем -9°. В воскресенье солнечно, ночью -4°, днем до -1°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до -10°. В воскресенье температура до -2°, солнечно.
В Сваляве завтра солнечно, -9°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха -2° …+1°.
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Погода в Украине
- Винница-9°... -10°
- Днепр-4°... -6°
- Донецк-4°... -7°
- Житомир-7°... -9°
- Запорожье-2°... -4°
- Ивано-Франковск-9°... -18°
- Киев-7°... -9°
- Кировоград-5°... -7°
- Луганск-4°... -8°
- Луцк-5°... -10°
- Львов-6°... -13°
- Николаев-3°... -5°
- Одесса-4°... -7°
- Полтава-6°... -9°
- Ровно-6°... -11°
- Симферополь0°... -2°
- Сумы-5°... -11°
- Тернополь-9°... -15°
- Харьков-8°... -10°
- Херсон-3°... -4°
- Хмельницкий-7°... -11°
- Черкассы-5°... -7°
- Чернигов-6°... -9°
- Черновцы-10°... -15°