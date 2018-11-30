Мощный ливень затопил турецкий Бодрум (видео)

В некоторых районах спасателям пришлось эвакуировать население на лодках.

На Бодрум обрушились дожди / youtube.com / Türkiye Gazetesi

Сильный ливень обрушился на город Бодрум на юго-западе Турции.

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Мощные потоки воды на улицах смывали автомобили. Кроме того, из-за наводнения оказались подтоплены дома. В некоторых районах спасателям пришлось эвакуировать население на лодках.

Информация о пострадавших не поступала, передает Stormnews.

Напомним, в австралийском городе Сидней прошел сильный ливень, местами всего за полтора часа выпало более 90 мм осадков.