Мощный ливень затопил турецкий Бодрум (видео)
В некоторых районах спасателям пришлось эвакуировать население на лодках.
Сильный ливень обрушился на город Бодрум на юго-западе Турции.
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Мощные потоки воды на улицах смывали автомобили. Кроме того, из-за наводнения оказались подтоплены дома. В некоторых районах спасателям пришлось эвакуировать население на лодках.
Информация о пострадавших не поступала, передает Stormnews.
Мощное наводнение заблокировало дороги в турецком городе Бодрум
Bodrum'da şiddetli yağış, akşam saatlerinde sel felaketine dönüştü.#bodrum#sel#yağmurpic.twitter.com/Ua2YE9RCf4— FORUM ATMOSFER (@forumatmosfer) 29 ноября 2018 г.
Напомним, в австралийском городе Сидней прошел сильный ливень, местами всего за полтора часа выпало более 90 мм осадков.
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