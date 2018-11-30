Штормовой ветер и метель: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине

09:42, 30 ноября 2018
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Завтра, 1 декабря, в Украине ожидается сильный снег.

Завтра в Украине ожидаются метели / УНИАН
Завтра в Украине ожидаются метели / УНИАН

В течение 30 ноября-1 декабря во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение.

В Украине сегодня будет холодно, на юге пройдет снег (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 30 ноября в южной и восточной части Украины порывы ветра 15-20 м/сек, в Приазовье местами 25-28 м/сек. На Азовском море и в портах Мариуполь и Бердянск усиление северо-восточного ветра 25-28 м/сек, высота волн 13-15 дм, в открытой части моря 15-20 дм, быстрое обледенение судов.

В субботу, 1 декабря, в восточных, центральных, южных областях Украины местами сильный снег, ночью в Приазовье и восточных областях порывы ветра 15-20 м/сек, метель.

Ранее появился прогноз погоды в Украине на декабрь. Ожидается, что средняя температура месяца будет на 1-1,5° выше средних многолетних значений.

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Теги: #снег#погода#штормовое предупреждение
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