Штормовой ветер и метель: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
Завтра, 1 декабря, в Украине ожидается сильный снег.
В течение 30 ноября-1 декабря во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение.
В Украине сегодня будет холодно, на юге пройдет снег (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 30 ноября в южной и восточной части Украины порывы ветра 15-20 м/сек, в Приазовье местами 25-28 м/сек. На Азовском море и в портах Мариуполь и Бердянск усиление северо-восточного ветра 25-28 м/сек, высота волн 13-15 дм, в открытой части моря 15-20 дм, быстрое обледенение судов.
В субботу, 1 декабря, в восточных, центральных, южных областях Украины местами сильный снег, ночью в Приазовье и восточных областях порывы ветра 15-20 м/сек, метель.
Ранее появился прогноз погоды в Украине на декабрь. Ожидается, что средняя температура месяца будет на 1-1,5° выше средних многолетних значений.
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