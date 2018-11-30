В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -7°

Вечером в столице до -8°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 30 ноября, в Киеве без осадков, температура днем до -7°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем -7°, вечером - до -8°. Ветер восточный, до 4,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:33, а зайдет в 15:58.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в Украине будет холодно, на юге и местами в центре пройдет снег.

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