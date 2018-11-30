В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -7°
Вечером в столице до -8°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 30 ноября, в Киеве без осадков, температура днем до -7°.
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в декабре
Погода в Киеве. Температура воздуха днем -7°, вечером - до -8°. Ветер восточный, до 4,1 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:33, а зайдет в 15:58.
Как сообщал УНИАН, 30 ноября в Украине будет холодно, на юге и местами в центре пройдет снег.
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- Одесса-4°... -6°
- Полтава-6°... -8°
- Ровно-6°... -11°
- Симферополь0°... -2°
- Сумы-5°... -11°
- Тернополь-9°... -15°
- Харьков-8°... -11°
- Херсон-2°... -4°
- Хмельницкий-8°... -11°
- Черкассы-5°... -6°
- Чернигов-5°... -9°
- Черновцы-11°... -15°
Виргиния, США
+ 1 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг
Ощущается как:+1 °
Влажность:89 %
Давление:754 мм
Ветер: 2.0 м/с
Вероятность осадков:42 %
Восход:07:08
Закат16:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
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