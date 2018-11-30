В Украине сегодня будет холодно, на юге пройдет снег (карта)

Последний день осени в Украине будет морозным.

В Украине сегодня будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 ноября в Украине будет холодно, на юге и местами в центре пройдет снег.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до -4°. Жителям южных регионов синоптики обещают снегопады. Температура до 0°.

На западе Украины без осадков. Температура до -4°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -5°. В центре местами пройдет снег, температура до -4°.

Прогноз на 30 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 ноября — Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Осоковые листья ложатся лицом вверх — к студеной зиме, если изнанкой кверху — зима предполагается теплая.

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