В Киеве завтра без осадков, днем температура до -7°

17:00, 29 ноября 2018
28
0

В столице завтра будет холодно.

В Киеве завтра будет холодно / УНИАН
В Киеве завтра будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 30 ноября, в Киеве без осадков, температура днем до -7°.

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в декабре

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем -7°, вечером - до -8°. Ветер восточный, до 4,1 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:33, а зайдет в 15:58.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в Украине будет холодно, на юге и местами в центре пройдет снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
В Ирландии бушует шторм "Диана": без света остались 40 тысяч домов (видео) В Ирландии бушует шторм "Диана": без света остались 40 тысяч домов (видео)
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в декабре В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в декабре
В Австралии из-за лесных пожаров эвакуировали около 8 тысяч человек В Австралии из-за лесных пожаров эвакуировали около 8 тысяч человек
Завтра в Украине ударят сильные морозы, местами до -18 градусов Завтра в Украине ударят сильные морозы, местами до -18 градусов
В южных и восточных областях Украины объявили штормовое предупреждение В южных и восточных областях Украины объявили штормовое предупреждение
Сильные морозы сменятся оттепелью: синоптик дала прогноз погоды на начало декабря Сильные морозы сменятся оттепелью: синоптик дала прогноз погоды на начало декабря
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -5° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -5°

Погода в Украине

Виргиния, США
- 2 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
63 %
753 мм
4.9 м/с
2 %
Лента новостей